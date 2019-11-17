شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتغليظ عقوبة غش المبيدات لإضرارها بالصحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب العميد متولى زكى، ممثل شرطة المسطحات، بتغليظ العقوبة، منعاً لتكرار ارتكاب الوقائع. وقال إننا نضبط الكثير من القضايا، ويعود مرتكبوها مرة ثانية، ومن الأفضل تعديل قانون الزراعة، وتغليظ عقوبة غش المبيدات للحبس، لأنها تضر الصحة العامة وتضر بسمعة مصر الدولية.

وأشار إلى أنه تم ضبط أكثر ٧ آلاف و٣٠٠ قضية مخالفات فى مستلزمات الإنتاج الزراعى، منذ بداية عام ٢٠١٩.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هيبة حول تفعيل دور وزارة الزراعة فى الرقابة على المبيدات، وكذلك دور شرطة المسطحات.

وأوضح ممثل شرطة المسطحات والبيئة، أن دورهم هو تأمين الجهات الرقابية بالتفتيش على جميع مستلزمات المنتجات الزراعية، من أعلاف ومبيدات وأسمدة وغيرها، مضيفا:" ننسق مع حهاز الرقابة على المبيدات، لضبط المبيدات المخالفة والمصانع المخالفة والاسمدة المغشوشة، ومجهولة المصدر، حيث يتم إحالة تلك القضايا للنيابة".