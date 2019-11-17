شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: نساهم فى توفير بذور أغلب المحاصيل.. والأسعار متوازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن الوزارة تساهم فى توفير بذور أغلب المحاصيل، بالإضافة إلى توفير كل البذور لبعض المحاصيل مثل القطن، مشيرا إلى أن أسعار المحاصيل بها توازن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى.

ومن جانبه، عقب هشام الحصرى، قائلاً: لا يوجد توازن فى الأسعار، كما أننا نتحدث عن ضرورة توازن التكاليف مع أسعار المحاصيل، والفلاح هو الخاسر فى النهاية، ولم يعد أحد يزرع القطن مثلا بعد الآن، نظرا لتراجع سعره إلى ١٥٠٠ جنيه للقنطار.

وقال، لابد من وجود استراتيجية واضحة للمحاصيل، حيث لم يعد الفلاح، يجد قوت يومه، " مش لاقى ياكل هو وولاده"، بسبب التخبط فى السياسات الزراعية، متابعا، " كلنا مع بعض فى مركب واحد، والحكومة تخلت عن الفلاح، ووصل حال الفلاح إلى أنه يتسول."

وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بعدة توصيات بشأن تفعيل الرقابة على المبيدات، منها دعم جهاز الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة ليمارس دوره بشكل جيد، وكذلك بتفعيل دور المرشد الزراعى حيث لا غنى عنه فى الوقت الحالى، واستحداث وظيفة مطابقة المبيدات للشهادات والمعايير، ودعم شرطة البيئة والمسطحات بعدد كبير من الضباط ليمكنوا من أداء عملهم، وأيضا تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها، وتغليظ العقوبة على غش المبيدات، وتفعيل الرقابة على المواد الفعالة للمبيدات، حتى لا تدخل بطرق غير شرعية.