شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل لقاء "أفريقية النواب" بسفيرة مالاوى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة ، السفيره كارولين موسي - سفيرة مالاوي بالقاهرة، في إطار دعم العلاقات بين مصر ومالاوي وبحث سبل التعاون بين الدولتين.

وبحسب بيان صحفى، تناول اللقاء عدداً من النقاط المهمة، في مقدمتها تعزيز التعاون بين البلدين في شتي المجالات، وأن هناك رحلات طيران غير مباشرة بين مصر ومالاوي.

وشهد اللقاء التأكيد علي أن مصر من أولي الدول التي اعترفت بملاوي كدولة مستقلة ومن أول الدول التي فتحت سفارة لها في مالاوي، وأن هناك عدد كبير من الطلاب من دولة مالاوي يأتون للتدريب والتعليم في الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة والإسكندرية.

Advertisements

وتضمن اللقاء التأكيد علي الدور المصري الريادي في أفريقيا للارتقاء بها، وأنه تم التوقيع علي مذكرات تعاون واتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية بين وزاره الطيران المدني بمصر وزارة الطيران المالاوي لتسيير خط طيران مباشر بين مصر ومالاوي، لكن أيضا تم الاشارة إلي أن هناك العديد من مذكرات التفاهم بين مصر ومالاوي ولكن لم يتم تفعيلها بعد.

وتناول الحديث المتبادل بين لجنة الشؤون الافريقية وسفيرة مالاوي، ضرورة أن تسعي دولة مالاوي نحو تصنيع التبغ والشاي وتصديره بدلاً من تصديره كمادة خام، لاسيما وأنها دولة رائدة في مجال التبغ بعد المملكة المتحدة.

وأوصت اللجنة، مناقشة الاتفاقية التي تمت بين وزارة الطيران المدني بمصر ووزارة الطيران المدني بمالاوي مع الفريق /يونس المصري - وزير الطيران المدني في اجتماع لاحق للجنة .