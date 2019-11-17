جامعة السويس توقع بروتوكول تعاون مع أقدم جامعة رومانية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

وقع رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي بروتوكول تعاون مع البروفيسير تودوريل تودر رئيس جامعة "أليكساندرو إيوان كوزا ياش" الرومانية، خلال زيارته دولة رومانيا.

رافق رئيس جامعة السويس الدكتور شريف فهمي عميد كلية العلوم بالجامعة، وكان في استقبالهما رئيس الجامعة وزير العدل الروماني الأسبق والبروفيسور هنري لوتشيان مدير العلاقات الدولية والشراكات البحثية والبحثية بالجامعة.

قال رئيس جامعة السويس إن المؤسستين وقعتا بروتوكول تعاون يهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين الجامعتين، بما يضمن تحسين العلاقات الأكاديمية والثقافية بين الجامعتين، وهو أساس التعاون الفعال، لاسيما بين الكليات والإدارات ذات الصلة.

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كما وقع الشرقاوي مذكرة تفاهم مع نظيره بجامعة أليكساندرو لتفعيل إتفاقيات ثنائية بين الجامعتين من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يتيح تقديم دورات تعليمية وتدريبية ضمن برنامج "Erasmus +" وتبادل الزيارات البحثية أو المشاركة في المؤتمرات والأحداث العلمية المختلفة.

وعلى هامش الزيارة عقد الشرقاوي اجتماعًا مع رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، وتفقد كليات الكيمياء والجغرافيا والجيولوجيا، كما زار المعامل البحثية للوقوف على أحدث ما لديهم من أجهزة وبحث سُبل التعاون البحثي.

يشار إلى أن جامعة أليكساندرو إيوان كوزا بمدينة ياش الرومانية من أهم وأفضل الجامعات في رومانيا، وهي أول جامعة تم تأسيسها في دولة رومانيا، حيث أسسها الأمير ألكسندر يوحنا كوزا عام 1860 وتضم الجامعة 12 كلية وتدرس العديد من التخصصات في كافة المجالات، ويقصدها العديد من الطلاب الأجانب للدراسة بها.

تتميز هذه الجامعة بجودة التعليم وبقوة المناهج الدراسية التي تدرسها لطلابها، كما تقدم الجامعة عدد كبير من الأبحاث في كافة المجالات، وتحظى بسمعة عالمية كبيرة، وشهادتها معترف بها في جميع دول العالم.​