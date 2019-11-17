نشرة الحوادث المسائية.. إعدام "المسماري" وانهيار برج كهرباء أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تفاصيل انهيار برج كهرباء بأوسيم

ارتفع عدد وفيات حادث سقوط برج كهرباء محطة غرب القاهرة، إلى 5 حالات بعدما لفظ مصاب أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

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الإعدام شنقًا للمسماري والمؤبد والمشدد لـ 32 آخرين في قضية "حادث الواحات"

قضت المحكمة العسكرية للجنايات، اليوم الأحد، بحكمها في القضية رقم 160 لسنة 2018 عسكرية والمعروفة إعلاميًا بقضية "الواحات البحرية"، بمعاقبة المتهم الرئيسي عبدالرحيم المسماري حضوريًا بالإعدام شنقًا.

استكمال المرافعات في محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان" لجلسة الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، لاستكمال المرافعات.

تأجيل محاكمة زوجة شادي محمد بتهمة سرقة شقته

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة زوجة اللاعب السابق شادي محمد وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته لجلسة 8 ديسمبر المقبل، للإعلان.

الحكم في دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، لجلسة 19 يناير المقبل، للنطق بالحكم.