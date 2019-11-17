أريج العبدالله تتصدر تريندات السعودية لهذه الأسباب

تصدرت الإعلامية أريج العبدالله، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وتساءل رواد مواقع السوشيال ميديا عن حقيقة جنسية الإعلامية.



وغرد الآلاف من خلال هاشتاج اريج العبدالله لا تستحق الجنسية، خاصة في السعودية.

وتعددت تغريدات السعوديين الرافضين لفكرة منح الجنسية السعودية للاعلامية اريج العبدالله التي اكتسبت شهرتها في المملكة، وعرفت بأنها سعودية الجنسية، إلى أن تبين العكس بعدما كشفت في فيديو سابق لها عبر التواصل الاجتماعي، عن أنها سورية الجنسية، وعاشت حياتها في السعودية، ولهذا السبب تجيد التحدث باللهجة السعودية، وتعرف عادات وتقاليد المجتمع جيدًا.



ووجهت انتقادات عنيفة للإعلامية بعد ما رأوا أنها أدعت أنها سعودية الأصل، ورغم الهجوم اللاذع الذي طالها التزمت اريج الصمت ورفضت التعليق.

ومن قبل واجهت أريج العبد الله الكثير من الانتقادات خاصة بسبب مظهرها حيث يرى منتقدوها أنها تعتمد الظهور بإطلالات غير أنثوية.