شرطة هونج كونج تهدد باستخدام الرصاص ضد المحتجين

هددت شرطة هونج كونج يوم الأحد باستخدام الذخيرة الحية إذا استخدم ”مثيرو الشغب“ أسلحة قاتلة وارتكبوا أعمال عنف أخرى وسط مواجهات مع المتظاهرين الذين كانوا يرشقون قوات الأمن بالقنابل الحارقة خارج حرم إحدى الجامعات. مع المتظاهرين الذين كانوا يرشقون قوات الأمن بالقنابل الحارقة خارج حرم إحدى الجامعات. وأصدرت الشرطة بيانا حثت فيه من وصفتهم بمثيري الشغب على وقف استخدام أسلحة قاتلة في الهجوم على رجال الشرطة وأضافت أن الشرطة سترد بالقوة وقد تستخدم الرصاص إذا لم يكفوا عن ذلك.

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