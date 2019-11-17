مقتل 9 مدنيين في ضربات جوية بإدلب

بيروت (أ ف ب)

قتل 9 مدنيين على الأقل، أمس، جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد أيضاً مقتل مدني وإصابة آخر في مواجهات اندلعت بين متظاهرين غاضبين في مدينة الباب في حلب السورية وعناصر مليشيات موالية لأنقرة، غداة توقيف متهم بتفجير سيارة مفخخة أوقعت قتلى.

وأحصى المرصد مقتل «5 مدنيين بينهم ثلاث مواطنات، جراء غارات روسية استهدفت قرية الملاجة في ريف إدلب الجنوبي»، بينما قتل «4 آخرون جراء غارات روسية على مخيم عشوائي للنازحين شمال مدينة سراقب».

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لوجود جرحى «في حالات خطرة».

وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، حيث تنشط فصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً. وتؤوي إدلب مع أجزاء من محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى.

وفي نهاية أبريل، بدأت قوات الحكومة السورية، بدعم روسي، عملية عسكرية سيطرت بموجبها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية تركية في نهاية أغسطس.

ورغم وقف إطلاق النار، تتعرض المنطقة بين الحين والآخر لغارات سورية وأخرى روسية، تكثفت وتيرتها مؤخراً، وتسببت بمقتل 110 مدنيين منذ نهاية أغسطس.

ودفع الهجوم الذي استمر أربعة أشهر 400 ألف شخص إلى النزوح، كما ألحق الضرر بعشرات المنشآت الصحية والتعليمية. وأودى بحياة نحو ألف مدني، وفق المرصد.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد في 22 أكتوبر أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب المستمرة في بلاده منذ أكثر من ثماني سنوات، مشيراً إلى أن قواته مستعدة لبدء هجومها «في الوقت المناسب».

وزار الأسد، وفق ما نشرت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، بلدة الهبيط في جنوب المحافظة، التي تشكل خط تماس مع مناطق سيطرة الفصائل المتطرفة. وكانت تلك الزيارة الأولى له منذ اندلاع النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح وتشريد نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

إلى ذلك، قتل مدني وأصيب آخر، أمس، في مواجهات اندلعت بين متظاهرين غاضبين في مدينة الباب في شمال سوريا وعناصر مليشيات موالية لأنقرة، غداة توقيف متهم بتفجير سيارة مفخخة أوقعت قتلى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وانفجرت السبت سيارة مفخخة في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة، كانت متوقفة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب، وهو ما تسبب بمقتل 19 شخصاً بينهم 13 مدنياً، بحسب المرصد.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأن المليشيات في المدينة أوقفت، مساء أمس الأول، متهماً بتنفيذ التفجير بعد مراجعة كاميرات مراقبة موجودة في المكان واقتادته إلى مقرها الرئيس، تمهيداً لتسليمه إلى الجيش التركي. وأثار ذلك غضب مئات من سكان المدينة، الذين تظاهروا قرب مقر الشرطة، واقتحمه عدد منهم، مطالبين وفق المرصد بإعدام المتهم في المدينة.

وفي محاولة لتفريقهم، أطلق عناصر الشرطة النار بشكل كثيف في الهواء، وهو ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر بجروح، وفق المرصد.

وأكد شهود عيان في المدينة أن السكان رشقوا بالحجارة مقر المليشيات المحصّن بعوائق إسمنتية، بينما تصاعدت ألسنة النار من آلية عسكرية أثناء احتراقها.

ولم تتبن أي جهة تنفيذ التفجير في المدينة التي كانت تعتبر معقل تنظيم «داعش» في محافظة حلب، قبل أن تطرده منها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في فبراير 2017، إثر هجوم واسع شنته في المنطقة.