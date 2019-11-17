إتلاف طن ونصف مخدرات كانت في طريقها للانقلابيين

صنعاء (الاتحاد) أتلف الجيش اليمني كميات من الحشيش المخدر تم ضبطها في أوقات سابقة خلال محاولة تهريبها لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية. والكميات المُتلفة تقدر بطن ونصف الطن، جُمعت خلال الأشهر الماضية خلال حملات أمنية طاردت مهربين يعملون لصالح الميليشيات شمالي محافظة حجة.

وقبل نحو عام ونصف عام، أتلف الجيش اليمني في حجة كميات مماثلة من المخدرات في مدينة ميدي قبل أن يتم تحريرها كلياً من قبضة الميليشيات في أبريل الماضي.

وتعتمد الميليشيات الإرهابية بشكل رئيس على تجارة المخدرات إلى جانب التجارة السوداء التي وظفتها لصالح عمليات التمويل في ظل العجز المالي الذي تعاني منه.

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