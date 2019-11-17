الشرطة البريطانية تحقق في مزاعم بالتزوير الانتخابي قبل انتخابات ديسمبر

لندن (وكالات)

تحقق الشرطة البريطانية في مزاعم بالتزوير الانتخابي بعدما اشتكى سياسي معارض من أن حزب المحافظين المنتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون حاول إقناع مرشحي حزب منافس بالانسحاب من الانتخابات العامة التي تجرى الشهر المقبل. وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان عبر البريد الإلكتروني «تلقى النواب البرلمانيون زعمين بالتزوير الانتخابي وسوء التصرف على صلة بانتخابات 2019 العامة». وأضافت الشرطة: «فريق استقصائي خاص من النواب البرلمانيين مسؤول عن التحقيق في كل هذه المزاعم الجنائية». وقال: «جاري تقييم المزعمين حالياً»، مضيفة أنها لن تعلق قضايا فردية.

ونشر تشارلي فالكونر، العضو بمجلس اللوردات عن حزب العمال، خطاباً يطلب فيه من الشرطة التحقيق في تقارير مفادها أنه تم التقرب من مرشحي حزب بريكست في محاولة لإقناعهم بسحب ترشيحاتهم. وذكر فالكونر أن محاولات حزب المحافظين تثير تساؤلات جادة بشأن نزاهة الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر ويمكن أن تخرق قانون الانتخابات.

ورفض جونسون المزاعم بتقديم عروض توظيف ووصفها بـ«الهراء».

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية أن حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون يتمتع حالياً بأعلى نسبة تأييد منذ عام 2017، مضيفاً أن شعبية حزب العمال المعارض تزداد أيضاً. وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سافانتا كوم ريس» أن التأييد للمحافظين بلغ 41 في المئة بزيادة واحد بالمئة، في حين ارتفع التأييد لحزب العمال ثلاثة بالمئة مسجلا 33 بالمئة. وبلغ التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي 14 بالمئة وسجل حزب بريكست 5%. وشارك في الاستطلاع الذي أجري يومي 13 و14 نوفمبر 2052 مواطناً بريطانياً.

من ناحية أخرى، ذكر استطلاع آخر لمؤسسة «أوبينيوم» نشر أمس الأول أن التأييد للمحافظين يبلغ 44 بالمئة بزيادة ثلاثة بالمئة عن الأسبوع الماضي مقارنة بنسبة 28 بالمئة للعمال الذي انخفض واحدا بالمئة. وذكر استطلاع «أوبينيوم» أن نسبة التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار بلغت 14 بالمئة وحزب بريكست 6 بالمئة. وشارك في ذلك الاستطلاع 2008 أشخاص في الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر.

في غضون ذلك، أكدت زعيمة الحزب الجمهوري الإيرلندي شين فين ماري لو ماكدونالد أن بريكست الذي يمثل تغييراً كبيراً يجب أن يليه استفتاء حول وحدة الجزيرة الإيرلندية خلال 5 سنوات. وقالت ماكدونالد في مؤتمر صحفي في لندنديري إن «أيام الانقسام بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية معدودة والتغيير قادم»، معتبرةً أن بريكست «قلب كل شيء». وأضافت أن «كثيرين يفكرون للمرة الأولى في مستقبلهم في إيرلندا موحدة». وتابعت ماكدونالد «في السنوات الخمس المقبلة، لندع الشعب يقرر»، داعية حكومة دبلن إلى الإعداد لاستفتاء حول مسألة إعادة توحيد الجزيرة.