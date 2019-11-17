حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) احتدمت الاشتباكات العنيفة بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة في عدد من المحاور بضواحي طرابلس. وقال قيادي عسكري ليبي بارز لـ«الاتحاد» إن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش وميليشيات مصراتة في منطقة الرواجح بضواحي العاصمة، لافتاً إلى احتدام المواجهات في مناطق صلاح الدين ومشروع الهضبة ومنطقة الفلاح. وتشير التقديرات العسكرية إلى أن المعارك المستعرة في محاور القتال بضواحي طرابلس تشير إلى قرب حسم الجيش عملية تحرير طرابلس وتأمينها من قبضة المسلحين.

ونجحت قوات الجيش الليبي في تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في محور اليرموك، خلال اليومين الماضيين، بسقوط عدد كبير من قتلى وجرحى الميليشيات.

وأكد المصدر العسكري الليبي شن سلاح الجو لغارات على وادي الربيع وعدد من محاور القتال بطرابلس، مشيراً لنشوب اشتباكات كبيرة بين قوات اللواء التاسع مشاة التابع للجيش الليبي، وميليشيات مصراتة، وذلك في محور «القرة بوللي» وسط انسحاب مسلحي «الوفاق» بسبب الكثافة النيرانية لقوات الجيش الليبي. إلى ذلك، أكدت غرفة عمليات أجدابيا تمكن الوحدات العسكرية من السيطرة على الطريق الرابط بين العزيزية وغريان، وذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة مع الميليشيات، لافتةً إلى تمكن قوات الجيش من استعادة السيطرة على منطقة «الهيرة» بعد اشتباكات عنيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتدام المعارك بين الجيش والميليشيات في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.