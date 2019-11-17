قائد بعثة الأطلسي ببغداد: الاحتجاجات «مأساة مطلقة»

بغداد (أ ف ب)

اعتبر قائد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق الجنرال داني فورتين، أمس، في ختام مهمته التي استمرت عاماً كاملاً، أن أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة «مأساة مطلقة».

وقال الجنرال الكندي، الذي يرأس بعثة تضم مستشارين ومدربين: «إن حلف الأطلسي يواصل حض الحكومة العراقية على ضبط النفس، خلال أحداث الأسابيع الستة الماضية والتي كانت مأساة مطلقة».

وتقدم البعثة التي تأسست قبل عام المشورة والتدريب للقوات العراقية، في ثلاثة معاهد عسكرية، غير أن فورتين لفت إلى أنها لم تكن مفوضة بتدريب القوات على مكافحة التظاهرات والشغب.

وتعرضت قوات الأمن العراقية إلى انتقادات حادة خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب استخدامها للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بهدف صد المحتجين.

ويرى فورتين أن الجيش يعاني «ضموراً» بعد المعارك الدامية التي انتهت بهزيمة تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة للنهوض به تشكل «قضية جيل».

وقال: «إن هذا الأمر سيستغرق 20 أو 30 عاماً، ولن نرى تغييراً في عام واحد».

وتم حل الجيش العراقي السابق، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، للإطاحة بنظام صدام حسين، وبعد ذلك، أمضت الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن لإعادة بناء الجيش وباقي مؤسسات هذا البلد.

وما تزال هناك قوات أميركية وأخرى من دول أوروبية وحلف الأطلسي، تنتشر في العراق لتقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية.

ونبه فورتين إلى أن عمليات بعثة الأطلسي عانت من «نكسات» خلال الأشهر القليلة الماضية، بينها الاحتجاجات وتصاعد التوتر في المنطقة.

وسيخلف الجنرال فورتين نهاية شهر نوفمبر، الجنرال جيني كارنان، التي ستتولى قيادة نحو 580 شخصاً، بينهم شركاء من دول خارج الحلف مثل أستراليا والسويد وفنلندا.