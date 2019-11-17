اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و«النصرة» في اللاذقية

إدلب (وكالات) أفاد مصدر عسكري، أمس، بأن قوات الجيش السوري تتصدى لهجوم عنيف يشنه تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في ريف محافظة اللاذقية الشمالي غرب البلاد.

وتحدث المصدر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش السوري، مبيناً أن قواته تخوض حالياً معارك عنيفة مع مسلحي «جبهة النصرة» لاستعادة كمائن خسرها في بداية الهجوم.

وفي غضون ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن الاشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل 4 عناصر من الجيش السوري، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما ذكر أن مسلحاً واحداً قتل من صفوف «الفصائل» الإرهابية، لافتاً إلى أن الأعمال القتالية تجري في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وهي مترافقة بقصف جوي من قبل القوات الحكومية، يستهدف مواقع سيطرة التشكيلات المسلحة في المنطقة ذاتها.

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