بريطانيا تتهم شاباً قادماً من تركيا بالإعداد لأعمال إرهابية

وجهت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تهمة الإرهاب للشاب الذي ألقت القبض عليه في مطار هيثرو بلندن عقب وصوله في رحلة قادمة من تركيا.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن مأمون رشيد (26 عاما) سيمثل أمام محكمة غدا الاثنين للرد على اتهامات بالإعداد لأعمال إرهابية.

وألقت السلطات البريطانية القبض على رشيد، يوم الخميس، للاشتباه في ارتكابه جرائم ترتبط بالصراع في سوريا.

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