نقابات موظفي المصارف في لبنان تقرر استمرار إضرابها

أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الأحد، أن إضراب موظفي البنوك سيستمر يوم غد الاثنين.

وبدأ الاتحاد الإضراب يوم الثلاثاء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة إذ تجتاح البلاد موجة احتجاجات ويطالب المودعون بسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.

يأتي ذلك فيما تستمر الاحتجاجات في لبنان منذ شهر. وهي حراك شعبي غير مسبوق أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، بينما يواصل المتظاهرون المطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات العمومية وتجديد الطبقة السياسية.

وتأزمت الأمور، اليوم الأحد، بعد انسحاب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.

وسحب الصفدي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلا: إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من الجميع".

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كان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر الماضي مدفوعا باحتجاجات حاشدة على خلفية مطالب معيشية.

وقال مصدر سياسي كبير لرويترز "وصلنا لطريق مسدود الآن. لا أعرف متى ستنفرج الأوضاع ثانية. الأمر ليس سهلا... الوضع المالي لا يتحمل أي تأجيل".

ووصف مصدر سياسي ثان جهود تشكيل حكومة جديدة بأنها عادت ??"??لنقطة الصفر??"??.

تريد بعض الأطراف إقناع الحريري بإعادة تشكيل حكومة. لكنهم طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة خبراء من التكنوقراط وسياسيين. إلا أن الحريري قال إنه لن يعود للمنصب إلا إذا كان قادرا على تشكيل حكومة مؤلفة بالكامل من متخصصين قادرين على جذب الدعم الدولي.