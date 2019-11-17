كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة السياسي العراقي "عدنان مزاحم الباجه" عن عمر 96 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي السياسي العراقي، عدنان مزاحم الباجه جي، اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

ولد عدنان الباجه جي في 14 من شهر مايو عام 1923 في العاصمة العراقية بغداد، وهو من عائلية سياسية بارزة من مدينة الموصل، فأبوه مزاحم الباجه جي الذي كان رئيسا للوزراء عام 1947.

تخرج عدنان الباجه جي في الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ثم تابع دراسته العليا في كلية فيكتوريا التي كانت حينها مدرسة عمومية إنجليزية بالقاهرة.

عين سفيرا للعراق في الأمم المتحدة خلال ثورة 14 يوليو 1958 بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، ثم وزيرا للخارجية في عهد عبد السلام عارف، أول حكومة مدنية بعد الثورة، وخدم خلال الحروب العربية مع إسرائيل في 1967.