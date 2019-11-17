كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية تنتقد تصريحات بومبيو حول الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، دعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعدد من مثيري الشغب في بعض المدن الإيرانية، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الإيرانية".

ونوه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بأن تصريحات بومبيو "منافقة وانتهازية"، مضيفا أن الشعب الإيراني "يدرك أنها لا تشكل أي تضامن صادق معه".

وتابع موسوي قائلا إن "أحداث الفوضى والتخريب التي يدعمها بومبيو لا تتوافق مطلقا مع شخصية قاطبة الشعب الإيراني الواعي"، وإن تصريحات الوزير الأمريكي تعبر عن وجود "نوايا مشؤومة لدى واشنطن تجاه الشعب الإيراني".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بومبيو تحدث عن تضامن الولايات المتحدة مع شعب "يرزح تحت ضغوط الإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

ويذكر أن أعرب بومبيو، في أول تعليق منه على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني، واصفا هذه الاحتجاجات بـ "الانتفاضة"

وعمت الاحتجاجات عشرات المدن الإيرانية، ضد ارتفاع أسعار الوقود، فيما قتل 4 محتجين في منطقة المحمرة جنوب غرب البلاد، إثر اشتباكات مع الأمن. كما قتل محتج الجمعة في مدينة سرجان