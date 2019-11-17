كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الهدنة.. نتنياهو يهدد بقصف غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن الجيش يحتفظ بحرية العمل والرد على أي اعتداءات تأتي من قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن إسرائيل "لم تتعهد بشيء في إطار التهدئة في غزة".

وقال: " إسرائيل لم تتعهد بشيء، سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، وحتى ليس بشيء واحد. نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا.وقد أطلقت حماس خلال نهاية الأسبوع الماضي صواريخ على بئر السبع. وكان علي جيش الدفاع أن يرد الضربة فورا، بضرب أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة".

Advertisements

وتابع: "أكرر مرة أخرى سنضرب كل من يعتدي علينا. نحن مستعدون لجميع السيناريوهات والأجهزة الأمنية تعلم تماما ما هي المخططات التي يجب تنفيذها من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل في كل ساحة . سنفعل كل شيء من أجل ضمان أمن إسرائيل".

وفي نهاية حديثه، هنأ نتنياهو الأجهزة الأمنية على تنفيذ الهجوم الأخير الذي أطلق عليه عملية “الحزام الأسود” بشكل مثالي.