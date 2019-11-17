كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الخضر الألماني يدعو لفرض عقوبات على تركيا بسبب الهجوم السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا حزب الخضر الألماني إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب هجوم البلاد في شمال شرق سوريا الذي يستهدف القوات الكردية، حسبما أفادت وكالة أنباء فيرات المؤيدة للأكراد اليوم الأحد.

وقد اقر الحزب الالماني اليساري اقتراحا بسلسلة من العقوبات ضد تركيا، بما في ذلك ضد الرئيس رجب طيب اردوغان وأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال مؤتمر عقد في بيليفيلد مساء السبت.

وقالت الوكالة إن اقتراح الخضر يدعو إلى الوقف الكامل لجميع صادرات الأسلحة إلى تركيا وإنهاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لتوفير الملايين من المساعدات للاجئين السوريين في البلاد، من بين تدابير أخرى.

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فقد شنت تركيا هجومًا عسكريًا على البلدات التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا على طول حدودها في 9 أكتوبر، وانتهت العملية بعد تسعة أيام حيث عقدت تركيا اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا لسحب وحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها أنقرة تهديدًا للأمن القومي.

وقد قُتل مئات الأشخاص ونزوح أكثر من 300000 نتيجة للهجوم.

تحتفظ أنقرة بأن وحدات حماية الشعب مرتبطة بمتمردين أكراد محظورين في تركيا، لكن الولايات المتحدة تشاركت مع الجماعة في قتال الدولة الإسلامية (داعش) وتقوم الآن بنشر قوات إلى جانبها في مناطق شمال شرق سوريا.