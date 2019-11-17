أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الأحد، أن الأمن الروسي يتحقق من وجود قنبلة داخل مركز التلفزيون في موسكو، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الخارجية الأمريكية: قطع طهران الانترنت يؤكد خوف النظام من شعبه

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قطع نظام طهران للإنترنت في جميع أنحاء البلاد يدل على خوفه من الشعب الإيراني. أخبار عالمية عاجلة اليوم || القوات الأمنية العراقية تطلق الغاز لتفريق المتظاهرين

أطلقت القوات الأمنية العراقية، مساء الأحد، الغاز وقنابل الصوت والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين وسط بغداد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

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