كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريد الإمارات يصدر طابعاً تذكارياً بعنوان "القدس عاصمة فلسطين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت مؤسسة "بريد الإمارات" مؤسسات البريد العربية في إصدار طابع تذكاري موحد يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، إسهاماً منها في دعم قضية القدس وحماية عروبتها، وتذكيراً بالمكانة التي تحظى بها القدس في وجدان وضمير كل عربي.

وأقرت اللجنة العربية الدائمة للبريد في اجتماعها الذي استضافته العاصمة العمانية، مسقط في مارس 2018، إصدار طابع بريدي موحّد تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" في كل الدول العربية، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على طلب فلسطين، ويتميز الطابع التذكاري بروعة تصميمه وأهميته، حيث يبرز معالم المسجد الأقصى وعلم فلسطين، كما يتضمن التصميم أيضاً حمامة بيضاء ترمز إلى السلام.

وبدوره، قال المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات عبيد محمد القطامي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد: "تشكل مثل هذه المبادرات دليلاً على وقوف كافة الدول العربية الدائم بجانب فلسطين وقضية القدس، وتأكيداً على الثوابت الوطنية، والمكانة الخاصة للقدس كمدينة عربية ومعلم ديني هام.

حيث يعد إصدار الطابع التذكاري تجسيداً لدور بريد الإمارات المحوري في إثراء الطوابع البريدية محلياً، وعلى صعيد المنطقة العربية، وبما يتوافق مع ما أقره اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد التابعة لجامعة الدول العربية".ويصدر بريد الإمارات 25 ألف طابع تذكاري بهذه المناسبة، وستتوفر الطوابع ابتداء من اليوم الأحد في جميع المراكز الرئيسية لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات، كما يصدر بريد الإمارات 1000 مغلف في اليوم الأول للإصدار