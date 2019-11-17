مقتل متظاهر وجرح 32 آخرين في اشتباكات بغداد

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قتل متظاهر عراقي، مساء اليوم الأحد، وأصيب 32 آخرين في اشتباكات على أحد الجسور الاستراتيجية في بغداد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وتجددت التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، للمطالبة بإطلاق سراح عشرات المعتقلين.