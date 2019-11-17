الشرطة البريطانية تتهم أحد عناصر "داعش" المرحلين من تركيا بالتخطيط لهجمات إرهابية

وجهت الشرطة البريطانية، مساء الأحد، اتهاما رسميا لأحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المرحلين من تركيا بالضلوع في الإعداد لهجمات إرهابية.

بدأت تركيا في ترحيل عناصر تنظيم داعش الموجودين في سجونها إلى دولهم، وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أنه سيتم ترحيل ٧ مقاتلين ألمان ينتمون لداعش إلى بلادهم يوم الخميس، كما سيتم ترحيل أمريكى ينتمى لداعش أيضًا إلى بلاده.

وكانت السلطات التركية أعلنت في ٤ نوفمبر الجاري، أنها ستعيد معتقلى تنظيم داعش الإرهابى إلى دولهم، حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدة نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.

ويأتى القرار التركى ردًا على تمسك كل من السلطات البلجيكية والبريطانية، بمحاكمة مقاتلى تنظيم داعش في العراق وسوريا.

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حيث تلجأ بريطانيا، مثلًا، إلى إجراء سحب الجنسية من الإرهابيين، حتى تقطع الطريق على عودتهم من سوريا والعراق.

أما فرنسا فتصر على وضع آلية قضائية قادرة على محاكمة جميع المقاتلين الفرنسيين على الأراضى العراقية، بعد نقلهم من سوريا، مكتفية باسترجاع نحو مائة من أطفال المقاتلين القابعين في مخيمات الاعتقال.

ولم يعرف بعد عدد المتشددين من تنظيم داعش الذين سيتم ترحيلهم، وتشير الأرقام إلى أن ١٢٠٠ معتقلًا من مقاتلى داعش يقبعون في سجون تركيا، و٢٠٪ من هؤلاء أوروبيون، لكن الدول الأوروبية متشبثة بعدم استقبالهم.

وكانت تركيا هددت بإعادة مقاتلى داعش الأجانب الموجودين في قبضتها إلى دولهم، حيث قال وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، قبل أسبوع، إن تركيا ستعيد أى مقاتلين في صفوف داعش الإرهابى قبض عليهم إلى بلادهم حتى لو كانوا جردوا من جنسياتهم.