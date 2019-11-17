أكادير..حريق في إحدى الاقامات السياحية يثير الهلع وسط السياح

اندلع حريق مهول، اليوم الأحد، بإحدى الإقامات السياحية غير المصنفة، بمنطقة تغازوت، شمال أكادير؛ ما خلف حالة من الهلع والذعر وسط السياح المقيمون في الاقامات السياحية المذكورة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحريق اندلع في أحد المنازل المتواجدة على سطح الإقامة ، لاسيما وأن المكان كان يحتوي على قصب كثير، ساهم في بروز أدخنة كثيفة، في مشهد أثار الرعب وسط السياح المقيمون بالاقامة أو في الاقامات المجاورة.

هذا، وتمنكت الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق، بعدما حلت بعين المكان، رفقة عناصر السلطات المحلية.