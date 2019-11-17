غاريدو.. مدرب الرجاء السابق يقترب من تدريب فريق تونسي كبير

أصبح الإسباني خوان كارلوس غاريدو،المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، قريبا جدا من خوض تجربة جديدة في شمال إفريقيا، هذه المرة في تونس، وبالضبط بفريق النجم الساحلي التونسي.

وحسب تقارير صحفية تونسية، اليوم الأحد، فإن إدارة نادي النجم الساحلي اقتربت بشكل كبير من التوصل إلى اتفاق نهائي مع غاريدو، من أجل إشرافه على الفريق هذا الموسم، وقيادته في المنافسات المحلية والقارية.

وأكدت المصادر نفسها، أن المدرب السابق للرجاء البيضاوي والأهلي المصري، قد يحل في الساعات القليلة المقبلة في تونس، من أجل إتمام ترتيبات تعاقده مع الفريق الأحمر.

وكان غاريدو، قد قاد الأهلي المصري للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو اللقب نفسه الذي حققه مع الرجاء البيضاوي، بالإضافة إلى لقب كأس العرش، قبل أن يغادره بسبب خلافاته مع اللاعبين، ليخلفه الفرنسي باتريس كارتيرون.