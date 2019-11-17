صادم .. والد قاصر: ملثمان اقتحما كوخي واعتديا على ابنتي وأريد تطبيق القانون – فيديو

“مصيبة” بهذه العبارة عبر أب قاصر ضواحي بني ملال عما تعرضت لابنته، التي تبلغ حوالي 9 سنوات، بعدما عمد ملثمان إلى اقتحام كوخه، والاعتداء عليها داخله، وسرقة بعض ممتلكاتهما.

وقال والد القاصر، في حديثه لـ “اليوم24″، إن شخصا، وزوجته، كانا ملثمان، اقتحما كوخه في دوار لعيايطة ضواحي بني ملال، واعتديا على ابنته الصغيرة، ما تسبب لها في ضرر نفسي كبير.

وأضاف المتحدث ذاته أنه يعيش رفقة ابنته في كوخ، ويشتغل “مياوما” ليلا في إحدى الضيعات، ما يدفعه إلى تركها وحيدة، قبل أن يفاجأ بإقدام شخصين على الاعتداء عليها، وسرقة أغراضهما، مستغلين غيابه عن البيت للعمل.

وطالب أب القاصر بتحقيق العدالة، وتطبيق القانون في حق المتورطين في هذا الاعتداء.