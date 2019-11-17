البحسني يكشف عن تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية بما يتعلق بمحافظة حضرموت

الأحد 17 نوفمبر 2019

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، نجاح زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أنها أثمرت نتائج إيجابية على الصعيد الإداري والتنموي والاستثماري لحضرموت.



وقال المحافظ في تصريح لمكتبه الإعلامي إن زيارته الأخيرة للمملكة ، كانت فرصة للإتقاء بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، وطرح قضايا المحافظة الملحة خصوصاً في مجال الكهرباء والأمن في الوادي والصحراء.

مشيراً إلى أن فخامة الرئيس أكد دعمه للسلطة المحلية بحضرموت ، ومساندته لما تحقق في المجالات الإدارية والأمنية والتنموية ، ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع الملحة من بينها مشروع كهرباء الـ 100 ميجا واط .

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وأوضح المحافظ أنه حضر خلال الزيارة مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، مؤكداً ان الاتفاق يعد مكسباً كبيراً للوطن وللمحافظات المحررّة ، وأن الاتفاق سيتيح استمرار عودة المؤسسات للعمل ، وسيشجع مشاركة الجميع في تحمّل مسؤولياتهم في صنع القرار ، وسيوجه القدرات نحو العدو الانقلابي ميلشيات الحوثي الانقلابية.

وتطرق المحافظ الى لقاءاته مع عدد من سفراء كبرى الدول على مستوى العالم ، الذين أعربوا عن اشاداتهم بحضرموت ، وتجربتها في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن وتطبيع الحياة.

كما أوضح أن التقى خلال الزيارة المسؤولين في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات ، وقال : "لمسنا استعداد الاشقاء في المملكة لتقديم الدعم لحضرموت في كافة المجالات".

والتقى المحافظ خلال زيارته للمملكة المستثمرين من أبناء المحافظة ، وقال : "لقد أبدوا استعدادهم للاستثمار الجاد في حضرموت وستشهد المحافظة عدداً من المشاريع الكبيرة في شتى المجالات".