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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يكشف عن تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية بما يتعلق بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، نجاح زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أنها أثمرت نتائج إيجابية على الصعيد الإداري والتنموي والاستثماري لحضرموت.
وقال المحافظ في تصريح لمكتبه الإعلامي إن زيارته الأخيرة للمملكة ، كانت فرصة للإتقاء بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، وطرح قضايا المحافظة الملحة خصوصاً في مجال الكهرباء والأمن في الوادي والصحراء.
مشيراً إلى أن فخامة الرئيس أكد دعمه للسلطة المحلية بحضرموت ، ومساندته لما تحقق في المجالات الإدارية والأمنية والتنموية ، ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع الملحة من بينها مشروع كهرباء الـ 100 ميجا واط .
وأوضح المحافظ أنه حضر خلال الزيارة مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، مؤكداً ان الاتفاق يعد مكسباً كبيراً للوطن وللمحافظات المحررّة ، وأن الاتفاق سيتيح استمرار عودة المؤسسات للعمل ، وسيشجع مشاركة الجميع في تحمّل مسؤولياتهم في صنع القرار ، وسيوجه القدرات نحو العدو الانقلابي ميلشيات الحوثي الانقلابية.
وتطرق المحافظ الى لقاءاته مع عدد من سفراء كبرى الدول على مستوى العالم ، الذين أعربوا عن اشاداتهم بحضرموت ، وتجربتها في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن وتطبيع الحياة.
كما أوضح أن التقى خلال الزيارة المسؤولين في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات ، وقال : "لمسنا استعداد الاشقاء في المملكة لتقديم الدعم لحضرموت في كافة المجالات".
والتقى المحافظ خلال زيارته للمملكة المستثمرين من أبناء المحافظة ، وقال : "لقد أبدوا استعدادهم للاستثمار الجاد في حضرموت وستشهد المحافظة عدداً من المشاريع الكبيرة في شتى المجالات".
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