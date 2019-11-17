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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرعى اتفاقية لتحسين الصالات الداخلية لمتحف المكلا.. صور والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
صورة من اللقاء
رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا اليوم ، اتفاقية ترميم المدرسة الوسطى بغيل باوزير لما تمثله من رمزية تاريخية لحضرموت والوطن.
وأكد المحافظ أهمية المشروع الذي يُعنى بأحد أهم مراكز الإشعاع التعليمي في حضرموت والوطن ومنارة من منارات العلم والتي تخرّج منها الكوادر والكفاءات في شتى المجالات تبوأ معظمها قيادة الدولة والمرافق الحكومية .
وتقضى الاتفاقية بإعادة تأهيل وترميم المدرسة الوسطى على أيدي عمالة كفؤة تعيد للمدرسة رونقها وشكلها الجمالي ، بتكلفة اجمالية 217،957،812 ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للاستثمار للأثار والمتاحف بحضرموت مديرها العام رياض أحمد باكرموم ، والمقاول المتخصص في البناء الأثري فهمي يسلم بريك ، بحضور مدير عام مديرية غيل باوزير د.عدنان حمران ، ومدير عام مكتب وزارة المالية أنور الجعيدي ، ومدير عام مكتب المحافظ م. صالح العوبثاني .
في الاتجاه ذاته ، وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني باعتماد مشروع تحسين الصالات الداخلية لمتحف المكلا بكلفة 22,960,000 ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وأشار مدير عام هيئة الاثار والمتاحف رياض باكرموم إلى أهمية المشروع في تحسين وترميم الصالات الداخلية للمتحف ، ليأتي استكمالاً لمشروع ترميم الجناح الشرقي لقصر 14 أكتوبر بالمكلا الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 70% بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .
رافعاً خالص الشكر والتقدير لسيادة محافظ المحافظة لدعمه وتفاعله واهتمامه بالجانب الأثري والتاريخي لحضرموت ، وحماية آثار المحافظة وإعادة ترميمها .
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