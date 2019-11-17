شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. متظاهرين العراق يعتدون على قيادي بمليشيا إيرانية والان مع التفاصيل

تظاهرات العراق

تداول رواد التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو مصور، لحظة امساك متظاهرين عراقيين في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، علي "مشتاق طالب" القيادي البارز بمليشيات "عصائب أهل الحق" الممولة من إيران" والإعتداء عليه بالضرب، وذلك بعد أن تم اتهامه بالتورط في قتل المتظاهرين في بداية الاحتجاجات بالشارع العراقي.



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