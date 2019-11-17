شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يؤكد دعم مشاريع الاستثمار في حضرموت.. صور والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بمكتبه بالمكلا اليوم عدداً من المستثمرين من أبناء حضرموت المقيمين في الخارج.

وتعرّف المحافظ على المشاريع الاستثمارية التي يعتزم المستثمرون محمد عمر الجابري وخالد خميس النهدي اقامتها في حضرموت. وأكد المحافظ دعمه للمستثمرين في المحافظة ، موجهاً الجهات ذات العلاقة بتسهيل اجراءات المستثمرين ، مشيداً بدعم رجل الخير محمد عمر الجابري في اقامة مشاريع الزواج الجماعي في منطقة غيل عمر ومديرية ساه ، ومؤكداً أهمية مشاركة رجال الخير في دعم الشباب واقامة المشاريع التي تخدمهم . Advertisements

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