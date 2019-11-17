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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يصدر توجيهات بمعالجة أي اختلالات بمشاريع طرقات المكلا والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم ، مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت بمعالجة أي اختلالات في مشاريع الطرق التي تعتمل حالياً في مدينة المكلا .
وأكد المحافظ أنه بناءً على نزولاته الميدانية لهذه المشاريع يوم أمس ، بات على مكتب الأشغال الإشراف المباشر على هذه المشاريع ومعالجة أي اختلالات في الطبقة الإسفلتية او أعمال الردم والحفريات ، وأن يتم الإنجاز بحسب المتفق عليه في الاتفاقيات مع المقاولين ، وعلى المهندسين المعنيين الإشراف المباشر على الجوانب الفنية لهذه المشاريع.
وشدد المحافظ على محاسبة المخلّين بالعمل أو التقصير في أداء عملهم من الجهات ذات العلاقة والمقاولين .
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