محافظ حضرموت يصدر توجيهات بمعالجة أي اختلالات بمشاريع طرقات المكلا

الأحد 17 نوفمبر 2019

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم ، مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت بمعالجة أي اختلالات في مشاريع الطرق التي تعتمل حالياً في مدينة المكلا .



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وأكد المحافظ أنه بناءً على نزولاته الميدانية لهذه المشاريع يوم أمس ، بات على مكتب الأشغال الإشراف المباشر على هذه المشاريع ومعالجة أي اختلالات في الطبقة الإسفلتية او أعمال الردم والحفريات ، وأن يتم الإنجاز بحسب المتفق عليه في الاتفاقيات مع المقاولين ، وعلى المهندسين المعنيين الإشراف المباشر على الجوانب الفنية لهذه المشاريع.

وشدد المحافظ على محاسبة المخلّين بالعمل أو التقصير في أداء عملهم من الجهات ذات العلاقة والمقاولين .