البحسني يوجه بتسهيل حركة  بواخر الحاويات التابعة للخط الملاحي MSC

الأحد 17 نوفمبر 2019

البحسني

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بمكتبه بالمكلا اليوم ، إدارة شركة مدترينيان للملاحة المحدودة العالمية MSC الخاصة بنقل الحاويات.



واستمع المحافظ من مدير عام الشركة محمد مطلوب عاطف ومدير فرعها بالمكلا عبدالسلام الشرفي، وبحضور نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي ، إلى شرح حول سير عمل الخط الملاحيMSC الذي يمتلك أحدث اسطول ويعمل على نقل الحاويات إلى معظم موانئ العالم ومنها ميناء المكلا.

وأكدا أن دعم المحافظ وإدارة ميناء المكلا أسهمت في تطوير العمل التجاري وتقديم خدمات أفضل للتجار عبر خدمتهم في مجال الحاويات في المكلا التي بدأت أوائل عام 2014م .

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وأعربا عن خالص شكرهم نيابة عن التجار لدعم المحافظ للخط الملاحي MSC .

وجرى في الاجتماع مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالدفع بنشاط الخط الملاحي MSC وتذليل أي صعوبات تواجه البواخر الواصلة إلى ميناء المكلا.

وأشاد المحافظ بنشاط الشركة التي أسهمت في إحداث نشاط تجاري في ميناء المكلا ، موجهاً بتسهيل حركة الحاويات والبواخر الواصلة الى ميناء المكلا بهدف تسهيل وتنشيط الحركة التجارية وعجلة الاقتصاد المحلي.

وأهدت قيادة الشركة في ختام اللقاء شعار الشركة وشهادة تقديرية للمحافظ البحسني ، لدعمه للحركة التجارية في المحافظة.