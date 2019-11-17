القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين في الرفاعي

افاد مصدر امني، الاحد، بأن القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين في قضاء الرفاعي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، تحاول تفريق المتظاهرين بالقضاء". واضاف المصدر ان "هذه القوات تحاول تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيلة للدموع".

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