القوات الأمنية تعيد افتتاح الشارع المقطوع من قبل المتظاهرين في الرفاعي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تعيد افتتاح الشارع المقطوع من قبل المتظاهرين في الرفاعي وتسيطر على مداخل المدينة بشكل كامل".

وتجددت، عصر اليوم الاحد، التظاهرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، فيما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح عشرات المعتقلين، فيما وصلت تعزيزات امنية للقضاء.