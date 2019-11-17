السلطان الحكيم.. قابوس بن سعيد صانع نهضة عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السلطان قابوس بن سعيد صانع مجد سلطنة عمان التي قفز بها لتصل إلى ما وصلت إليه الآن من تطور ونهضة داخلية، وسياسة خارجية حكيمة قادها رجل أفنى حياته في خدمتها، منذ يومه الأول في حكم البلاد.

سياسة السلطان قابوس أحدثت طفرة نوعية في البنية التحتية للبلاد، وتقدما بارزا في مختلف القطاعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية والصحية التي توفر حياة كريمة للعمانيين.

السلطان الحكيم عبر بالسلطنة إلى تجربة ديمقراطية حديثة قاد بها مسقط إلى علاقات متينة مع دول العالم كافة، ونشر مفاهيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم بما يعزز العلاقات الإنسانية بين الأمم.

السجل الاقتصادي للسلطان قابوس حافل بالإنجازات بدأها بـ"بشرى خير" للعمانيين منذ توليه الحكم عام ألف وتسعمائة وسبعين 1970 تتجسد في دخول السلطنة عصر التصدير التجاري للنفط، لأول مرة منذ اكتشافه عام 1968، بل هو أول من أطلق خطة التنمية الخمسية عام 1975.

سجل السلطان قابوس حافل بالإنجازات والأوسمة والنياشين لزعيم حكيم وسلطان محنك، سجل تقدما بارزا على المستويات المحلية والعربية والدولية كافة وقاد السلطنة إلى مرافئ العزة والتنمية والرخاء.