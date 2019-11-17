روسيا تعيد 3 سفن حربية محتجزة إلى أوكرانيا الإثنين

تعتزم روسيا إعادة 3 سفن حربية أوكرانية، تحتجزها منذ عام، إلى كييف، في الوقت الذي تستعد فيه لعقد قمة لمحاولة حل النزاع بين البلدين، وفق وكالة إنترفاكس الروسية.

وقال مسؤولو الحدود في جهاز الاستخبارات الروسي للوكالة، إنه وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع الجانب الأوكراني، يتم سحب 3 سفن أوكرانية من ميناء كيرتش إلى نقطة مؤقتة معتمدة.

وأضاف المسؤولون، أن عملية إعادة السفن إلى أوكرانيا ستجرى يوم الإثنين.

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وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي احتجزت روسيا زورقين مسلحين من أوكرانيا وزورق سحب أثناء توجهها عبر مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يتيح الوصول إلى بحر آزوف الذي تستخدمه أوكرانيا وروسيا.

وأسرت روسيا 24 بحارا أوكرانيا في ذلك الوقت إلا أنها أعادتهم إلى بلادهم في سبتمبر/أيلول كجزء من تبادل الأسرى.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة عن قمة تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في باريس في 9 ديسمبر/كانون الأول لمناقشة سبل حل النزاع في شرق أوكرانيا.

وأسفر النزاع في شرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن سقوط 13 ألف قتيل منذ اندلاع الأزمة عام 2014 بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

ويتهم الأوكرانيون والغربيون موسكو بدعم الانفصاليين في شرق البلاد عسكريا وماليا، وبالسيطرة فعليا على المنطقة، لكنها تنفي ذلك.