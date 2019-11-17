شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل في مواجهات شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل مدني وأصيب آخر في مواجهات اندلعت اليوم (الأحد) بين متظاهرين غاضبين في مدينة الباب في شمال سورية وعناصر شرطة محلية تدعمها أنقرة، غداة توقيف متهم بتفجير سيارة مفخخة أوقعت قتلى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وانفجرت أمس (السبت) سيارة مفخخة في مدينة الباب التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة، كانت مركونة عند نقطة تجمع لسيارت الأجرة وحافلات نقل الركاب، ما تسبب بمقتل 19 شخصاً بينهم 13 مدنياً، بحسب المرصد.