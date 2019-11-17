مكافحة العمى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور ببنجلاديش خلال اليومين الأولين، 112 عملية جراحية، وكشفت على 5100 مراجع تم تشخيص 847 حالة بالماء الأبيض، منها 347 رجلا و500 امرأة.



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