تلقى رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ اتصالاً هاتفياً من نقيب المحامين ​ملحم خلف​، شكره فيه على الدعم الذي وفره له محامو "حركة أمل" في انتخابات رئاسة ​نقابة المحامين​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلف شكر بري على دعم محامي أمل له بانتخابات رئاسة نقابة المحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.