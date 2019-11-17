الخارجية الإيرانية تدين دعم وزير الخارجية الأميركي للاحتجاجات في إيران

دانت وزارة الخارجية ال​إيران​ية الدعم الذي قدمه وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ للاحتجاجات في إيران.

وأمس السبت، أعرب بومبيو، في أول تعليق منه على موجة ​الاحتجاجات​ الجديدة التي تعم إيران، أن الولايات المتحدة "تقف مع الشعب الإيراني"، واصفا هذه الاحتجاجات بـ "الانتفاضة".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان، الى "أننا ندين دعم وزير الخارجية الأميركي لعدد من مثيري الشغب في بعض المدن الإيرانية ونعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الإيرانية".