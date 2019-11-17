حرق مصرفين في مدينة شيراز وآخر في طهران

ذكرت قناة "العربية" أن "وكالة "​إيران​ إنترناشيونال" أفادت بحرق مصرفي "أنصار" و"ملت" في مدينة شيراز، بالإضافة الى بنك "كيانشهر" في العاصمة الإيرانية ​طهران​".

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