القوات اللبنانية: نديم شماس لا يعبر عن موقف الحزب الرسمي

أوضحت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" أن المواقف التي أطلقها السيد نديم شماس في إطلالته على محطة "الحدث" منذ حوالي الثلاثة أسابيع لا تعكس موقف "القوات" الرسمي من ​الثورة​، حيث أساء نديم التعبير بفعل حماسه المفرط، كما ان نديم لا يعبِّر في موقعه ضمن عضوية جهاز العلاقات الخارجية عن موقف "القوات" الرسمي، الذي تمّ التعبير عنه بشكل واضح ومرارا وتكرارا بان المبادرة في كل ما يتصل بالتظاهر والأرض والثورة هي بيد الثوار فقط لا غير وليس "القوات اللبنانية" التي تقف في الصفوف الخلفية وكجزء لا يتجزأ من وجع الناس.

وأعلنت أنه تم اتخاذ إجراءات حزبية مسلكية بحق شماس انطلاقًا من الخطأ الذي ارتكبه.