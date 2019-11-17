أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "وكيل ​رئاسة الجمهورية​ يسيء لموقع الرئاسة ويخرق ​الدستور​ مدعومًا من ​حزب الله​. نصيحتنا ألّا يكرر أحد التورط في لعبته، فلا أحد يشرب السم من باب التجربة. المطلوب فوراً الإفراج عن الإستشارات، بعيدًا عن إغراء المواقع على جثة الدستور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: وكيل رئاسة الجمهورية يسيء لموقعها ويخرق الدستور مدعومًا من حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.