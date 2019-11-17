الجيش: توقيف شخص في منطقة السماقة ــــ الهرمل

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه "بتاريخه، أوقفت دورية تابعة للجيش المواطن أ.ن. في منطقة السماقة ـــ الهرمل بعد أن حاول الفرار من أمامها وكان الموقوف يقود سيارة دون أوراق ثبوتية ويحاول مساعفة سيارة رباعية الدفع نوع فولسفكن لون كحلي دون لوحات تبين أنها مسروقة ليل 16-17/11/2019 في منطقة الكويخات ـــ عكار".
وأوضحت أن "الموقوف سلم مع السيارتين والمضبوطات إلى شرطة منطقة البقاع".
من ناحية أخرى، أفادت بأن زورقاً حربياً اسرائيلياً أقدم، بتاريخ 17/11/2019 الساعة 5.45، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 50 متراً، حيث أقدم عناصره على التكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، وإلقاء قنبلة صوتية في المياه المذكورة، ثم غادر عند الساعة 5.47.
وأشارت إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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