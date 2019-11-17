الشيخ الخطيب نوه بمواقف قائد الجيش: الجيش ضمانة لحفظ الوطن وشعبه

نوه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​علي الخطيب​ بالمواقف الوطنية التي اطلقها قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، والتي عبّرت عن توجهات كل اللبنانين الرافضين لاقفال الطرق وعرقلة حركة تنقل اللبنانيين وشل المؤسسات العامة والخاصة، لاسيما أن حرية التنقل من الثوابت والحقوق الطبيعية للمواطنين في بلدهم اكدته في كل المواثيق الدولية، ف​قطع الطرقات​ عمل ضار يخرج عن اطار حرية التعبير المسؤولة ويؤذي المواطنين في اعمالهم وارزاقهم وحركتهم اليومية.

واكد الخطيب على دور الجيش الوطني في حفظ سلامة المواطنين وتوفير الاستقرار لهم وحفظ امن الوطن، ف​الجيش اللبناني​ ضمانة لحفظ الوطن وشعبه، مثنياً على جهود عناصر وضباط الجيش وسهرهم على امن المواطنين وضبط الامن في الوطن.

ودعا القوى السياسية الى وعي حجم الاخطار التي تتهدد لبنان والمنطقة، فيبادروا الى تشكيل حكومة انقاذية في اقرب وقت ممكن لان الاوضاع خطيرة لا تحتمل التأجيل والتسويف والتحديات كبيرة تستدعي ان تتصدى الحكومة الجديدة لها، وعلى بعض السياسيين ان يتنازلوا عن انانياتهم التي اوصلت الى حافة الهاوية امنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وطالب المصارف بفتح ابوابها واستئناف عملها خدمة للمواطنين المتضررين في اعمالهم ومعيشتهم وتحصيل حقوقهم وودائعهم المالية جراء استمرار اقفال هذا القطاع الحيوي بما يشل حركة الحياة اليومية للمواطنين.