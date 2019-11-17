شارل عربيد هنأ ملحم خلف: الرجل المناسب للمكان المناسب

هنأ رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي ​شارل عربيد​ نقيب المحامين الجديد ​ملحم خلف​، قائلاً: "مسيرة عطاء تتوج بفرح". وأكد عربيد أنه "الرجل المناسب للمكان المناسب كي تبقى بيروت كما سائر الوطن أم الشرائع".

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