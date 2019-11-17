نقيب المحامين: سنكون الحصن للحريات العامة وصون حقوق الانسان

أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ أن "​نقابة المحامين​ كعادتها وعلى ستؤدي رسالتها وستكون الحصن للحريات العامة وصون ​حقوق الانسان​، وهي الرائدة في جميع ​الميادين​ خصوصا حقوق الانسان".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خلف أن "نقابة المحامين لديها دور وطني لتطبيق ​الدستور​ في اعطاء وتفعيل الدور التشريعي من خلال آراء واقتراحات قوانين وممارسات يومية".

ولفت الى ان "تطبيق الدستور هو فقط من زاوية قرائة القانون بدون اي مصلحة، ولا مصلحة للنقابة غير تطبيق الدستور".

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