تجوب في هذه الأثناء، مسيرة ​سيارة​ شوارع ​مخيم البداوي​، تدعو إلى ​إضراب​ شامل يوم غد في المخيم، وإغلاق مؤسسات وكالة "​الأونروا​" كافة، باستثناء القسم الصحي، والمشاركة في وقفة أمام محطة سرحان، عند ​الساعة​ الحادية عشرة قبل الظهر، احتجاجا على تقليصات الوكالة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة في مخيم البداوي ودعوات إلى الإضراب غدا احتجاجا على تقليصات الأونروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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