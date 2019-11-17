شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعرض تفاصيل الخطة الاستثمارية بالمحافظات أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات.

وقال شعراوى، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024، توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لعدد (32) جهة موازنية التابعة للتنمية المحلية، وهي ديوان عام وزارة التنمية المحلية وعدد 27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين، وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.

وعرض الوزير ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 31 / 10 /2019 ، مشيراً إلى أنه تم صرف مبلغ ( 19 ) مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة .

وفيما يخص قطاع الطرق والكبارى، قال شعراوى، إن ما تم إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019، صرف مبلغ 7 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ عدد 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.

وفيما يخص قطاع النقل، أشار الوزير إلي أنه تم عقد اجتماعات مع هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام، حيث تم زيادة عائد الإعلانات (علي الأتوبيسات والأماكن الثابتة)، وزيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى، وتركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي، واستغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة، بالإضافة إلى إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة ، وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحلياً، وتحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة، ودراسة الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين.

وحول تطوير ورفع كفاءة المجازر ، فقد تم صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات، كما تم نهو مستندات الطرح للأسبقية الأولى وعدد 45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد.

وحول تطوير وتحسين خدمات الكهرباء، قال الوزير إنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء .. الخ ) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.

وفيما يخص تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور، قال اللواء محمود شعراوى، إنه تم إتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور ( شراء سيارات إطفاء وانقاذ – سيارات مرور – نقاط اطفاء ومرور - .. الخ ) بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية .

Advertisements

وبشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قال الوزير، إنه تم صرف مبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها بالاضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الاحياء والمدن والقرى .

وفيما يخص تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ ( 65048 ) وصلة صرف صحي بعدد 99قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه .

وحول مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية ، اوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم حصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية والتى بلغ عدد (400) قرية .

وأضاف شعراوى، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، والتى تمثل نسبة 40 % من تكلفة المشروع على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة إن وجدت، والتى تمثل نسبة 60 % من تكلفة المشروع ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليار جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه .

وأكد شعراوى أنه تم إدراج (93) قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية ، كما تم البدء فى تنفيذ عدد 3 مشروعات صرف صحى بالمشاركة بمحافظة بنى سويف .