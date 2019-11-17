شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": التعدى على أملاك الدولة سرطان يجب وأده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة بالسرطان الذى يجب وأده.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تعقيبا على حديث الوزير بشأن ملف تقنين الأوضاع واسترداد أراضى الدولة، والذى أوضح خلاله أن ما تحقق حتى الآن ليس المأمول ولا يعد رقما.
ودعا "السجينى"، الحكومة إلى الأخذ بتوصيات نواب البرلمان فى هذا الملف وخاصة لجنة الإدارة المحلية لأنها ذاكرت ودرست هذا الملف جيدا من كل جوانبه، قائلا: "النواب هم أقدر ناس على نقل الواقع".
وقال "السجينى": "الحكومة الحالية لديها درجة من الرشد عندما عدلت اللائحة التنفيذية لقانون تقنين الأوضاع رقم 144 لسنة 2017، لكن النتيجة على الأرض بعيدة كل البعد عن المرجو والمأمول تحقيقه وتنفيذه، وأوجه رسالة عامة، إذا أرادت الحكومة النجاح فى هذا الملف عليها ألا تضيع وقت وتنفذ فورا توصيات النواب".
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